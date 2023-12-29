烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯朝烏克蘭發射大約110枚飛彈。這是烏克蘭近幾個月來遭受的最大規模攻擊，造成至少10人死亡、逾70人受傷。
法新社報導，澤倫斯基於社群媒體X平台發文指出：「今天，俄羅斯幾乎動用了軍械庫中的所有類型武器，例如匕首飛彈（Kinzhal）、S-300飛彈、巡弋飛彈以及無人機。戰略轟炸機發射了X-101/X-505飛彈。」
他還提到：「總共朝烏克蘭發射約110枚飛彈，其中大多數飛彈遭到擊落。」
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯朝烏克蘭發射大約110枚飛彈。這是烏克蘭近幾個月來遭受的最大規模攻擊，造成至少10人死亡、逾70人受傷。
法新社報導，澤倫斯基於社群媒體X平台發文指出：「今天，俄羅斯幾乎動用了軍械庫中的所有類型武器，例如匕首飛彈（Kinzhal）、S-300飛彈、巡弋飛彈以及無人機。戰略轟炸機發射了X-101/X-505飛彈。」
他還提到：「總共朝烏克蘭發射約110枚飛彈，其中大多數飛彈遭到擊落。」
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