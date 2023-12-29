觸控面板廠TPK-KY（3673）公告，子公司宸鴻光電取得外送平台軒饌廚坊可轉換公司債（CB）450張，總交易金額達4,500萬元，轉換價格為每股16元。

軒饌為一著重於外送飲食之雲端廚房業者，目前共有60個以上之餐飲品牌（包含自有及國內外合作品牌）。軒饌目前在台灣及菲律賓設有共2個中央廚房，且於台灣、菲律賓、馬來西亞及日本共經營35間雲端廚房餐廳。

TPK-KY表示，可轉換公司債轉換期間為自民國113年8月1日起至民國116年1月31日（可轉換公司債到期日）止，轉換價格為每股新台幣16元。