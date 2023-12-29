今年最後一個交易日，人民幣在岸價（CNY）29日收報7.0920，較28日漲135個基點，全年累計下跌1.98％。在岸價29日開盤後迅速升破7.09，離岸價（CNH）亦升破7.09，分別高至7.0880及7.0886。
香港經濟日報報導，人行開出的中間價7.0827較28日調高147個基點，創5月31日以來新高，全年仍累貶近1.7％。離岸價早段亦一度升破7.1，高至7.0870，截至下午5時18分，離岸價報7.1225，在岸價報7.11。
受制於中美利差倒掛、外資流出金融市場和直接投資減少，人民幣兌美元2023年以來跌約3％，在亞洲貨幣中表現靠後。中美利差和大陸經濟復甦前景估計仍是2024年影響匯率走向的主要因素，市場預測匯率於第一、二季在7.10，此後逐漸走升，有望在年末升破7.0大關，全年波動在6.90至7.22之間。
市場人士指出，預計2024年大陸經濟復甦仍偏緩慢，從大陸宏觀政策和復甦角度出發，較為適宜的人民幣匯率環境是對美元雙向波動，對一籃子貨幣保持穩定，大幅升值不利於經濟和出口，單向貶值則會造成資金外流。亦有觀點指出，兌美元和一籃子貨幣均溫和貶值或更有利於復甦，但官方對匯率走弱也有底線。
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