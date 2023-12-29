2023年台股以17930點封關，儘管未過萬八大關，但指數創下疫後次高，全年上漲26.6％、市值增加近12.6兆元。法人指出，回顧2023年，台股由AI帶頭衝，過往被稱為「價值股」的高股息電子股噴發程度高過成長股，帶動高股息ETF的表現勝過市值型ETF。
根據CMONEY統計台股原型ETF至29日，大華優利高填息30（00918）近一個月表現排名第一，今年以來報酬接近6成，規模也已接近100億元大關，排名第二的是元大高股息（0056），今年漲逾56％、第三名為中信關鍵半導體（00891），今年以來漲逾59％
大華銀投信投資長楊斯淵認為，展望2024年，可留意電子產業結構性和週期性的成長議題。在AI浪潮的推動下，可為台股迎來結構性強勁的動能增長。過去20年，每次產業重大變革，皆會為產業帶來高速成長及相對高報酬的股市。本波由AI帶來的高規格需求及複雜的技術，預計可以為台灣相關產業鏈帶來相對高毛利的業績表現。
元大高股息（0056）研究團隊表示，0056成立以來，創下連續13年配息填息紀錄，且0056是市場唯一採預測未來一年現金殖利率選股的高股息ETF，於景氣築底向上階段，相對有機會納入基本面轉強的公司，目前帳上不含資本利得可分配收益為4.90元，可提供未來配息來源，2024年1月進行季配除息，預計將再度吸引參與除息資金買進，並可搭配其他月份除息的股、債ETF自行組成月配組合，規畫個人現金流資產。
中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，半導體產業自第四季開始庫存陸續回補，加上消費性產品PC、手機受惠於生成式AI加持，可望帶動相關科技供應鏈新一波多頭走勢，預期半導體產業在近2年存貨調整期即將進入尾聲下，將於2024年迎來曙光。
以近期盤面來看，IC設計族群表現亮眼。張圭慧說，IC設計受惠於AI所帶動的科技典範轉移，未來高速傳輸介面IP蓬勃發展，AI應用端陸續問世，助攻ASIC趨勢穩健向上，同步帶動通訊傳輸技術規格升級，2024年展望樂觀，手機與伺服器終端客戶庫存步入回補期，半導體應用端以無線傳輸、消費性電子及資料中心為大宗，預期2024年產業規模將由負轉正，達13％至22％雙位數年增長，可望為大盤再添千金。
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