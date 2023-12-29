港股過去兩日累漲703點後，在2023年最後一個交易日多空爭持，受制50天線（現處17,106），最終守住萬七點結束2023年。

香港信報報導，恒指開盤漲22點，報17,066，其後走勢反覆，最多曾升51點，高至17,095，半日跌76點。午後甫開跌破上午低位（16,959點），曾跌92點，至16,950點全日低，之後一度回升。

恒指最終收報17,047，微升3點。總結2023年，恒指累計下跌2,734點，跌幅13.8％，連跌四年。

國指收報5,768，微升3點，科指微升不足1點，收報3,764。大盤全日成交僅有751.68億港幣。

個股方面，騰訊升0.2％，報293.6港幣，成交居首有57.49億港幣。翰森製藥升6.3％，為全日表現最好藍籌。小米跌4.2％，為表現最差藍籌。

此外，理想汽車升1.8％，為全年表現最好藍籌。李寧今日無升跌，全年表現最差藍籌。

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