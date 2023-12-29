經濟部自2024年起全新推出「住宅燃氣器具節能產品補助」，凡購買一、二級能效瓦斯爐及瓦斯熱水器，每台最高可享3,000元補助。不只如此，「住宅家電汰舊換新節能補助」已公告延長辦理一年，無論是在2023或2024年購買的冷氣機及電冰箱，只要符合一級能效及汰舊換新規定皆可申請3,000元補助，如再搭配財政部貨物稅退稅措施，每台家電合計最高有5,000元的節能優惠。

此次燃氣器具補助產品與金額如下：雙口以上瓦斯爐及自然排氣式燃氣熱水器，一級能效產品補助2,000元，二級產品補助1,000元；強制排氣式燃氣熱水器一級能效產品補助3,000元，二級產品補助2,000元。依補助作業要點規定，同一電號之住宅用戶可申請瓦斯爐及瓦斯熱水器各一台。

經濟部能源署指出，燃氣器具補助購買期間從2024年1月1日起至4月30日，為期4個月，預計可補助23萬台。有意申請補助的民眾，應在購買一或二級能效瓦斯爐及瓦斯熱水器後，備妥申請表、身分證件、存摺、安裝地址電費單、統一發票等規定文件，以掛號寄至專用郵政信箱(板橋郵政68-123號信箱)，或直接線上申請，加快補助審核速度。

為鼓勵民眾線上申請補助，能源署已建置燃氣器具補助網站，提供最新補助內容及申請流程資訊，另有產品查詢、表單下載、線上申請、進度查詢等便民服務功能。民眾可經由住宅節能補助入口網頁或從能源署官網首頁連結前往燃氣器具補助網站。如有任何問題，亦可撥打諮詢電話專線02-2955-9666，向專業客服人員詢問。

除了燃氣器具，家電產品一樣享有政府節能補助。能源署表示，為加速住家汰換老舊冷氣及冰箱，113年將繼續辦理家電汰舊換新補助，並預計有64萬台補助申請額度。能源署提醒民眾，家電汰舊補助僅適用一級能效冷氣機或電冰箱產品，申請時須一併檢附環境部廢四機回收聯單，證明舊機已汰換回收。填妥紙本申請書，掛號寄至專用郵政信箱(板橋郵政8-17號信箱)，亦可經由住宅節能補助入口網頁或從能源署官網首頁連結前往家電補助網站，進行線上申請。

新的一年即將開始，能源署號召國人共同響應住宅節能行動，聰明善用政府補助資源，更換老舊耗能的燃氣器具及家電設備，選擇品質更好、能效更佳的高效率產品，有效節約住家能源使用，減少溫室氣體排放，共同朝向淨零未來邁進。