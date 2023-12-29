財政部29日公告，對自大陸產製進口毛巾產品課徵反傾銷稅第三次落日調查案，自公告日起，依核定稅率繼續課徵反傾銷稅，為期5年，即自112年12月29日至117年12月28日止。

財政部表示，該案由雲林縣毛巾產業科技發展協會提出申請，並經財政部及經濟部分別完成傾銷及產業損害調查，認定如停止對自大陸產製進口毛巾產品課徵反傾銷稅，傾銷及產業損害可能繼續或再發生，且經濟部綜合分析評估，無充分證據顯示繼續採行反傾銷措施對國家整體經濟利益有明顯的負面效果，因此決定繼續課徵反傾銷稅。

其中，課徵範圍包括大陸輸出或產製的方巾、浴巾、枕巾、毛巾、毛巾被、餐巾、茶巾、床巾、腳踏布、桌巾等棉質毛巾織物及類似毛圈織物製品，與未漂染、未印花、未繡花等毛巾疋布、成品或半成品，總稱「毛巾產品」（Towelling Products），稅率29.72％。