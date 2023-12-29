匯市2023年封關，新台幣兌美元收在30.735元、貶值1.7分，總成交量15.81億美元，封關匯價創近七年來新低，前低為2016年封關的32.279元。2023年新台幣貶幅0.09％，無緣甩尾由貶轉升，已連續兩年收黑。

回顧今年新台幣走勢，全年有8個月呈現貶值，尤其自4月起一路連七黑，但11月起隨美國聯準會（Fed）政策轉向，美元指數明顯回落，新台幣匯價急起直追，11月強升3.71％、12月續升1.71％，尤其年底資金行情帶動，匯價連續闖過32、31元兩個整數關卡，惟央行在尾盤調節作價，新台幣全年仍以小貶收場。

新台幣29日收周線、月線、季線及年線，新台幣本周升值4.68角或1.52％，周線連七紅；12月升值5.25角或1.71％，月線連二紅；第三季升值1.533元或4.99％，季線翻紅；至於年線則收黑。

回顧新台幣歷年走勢，歷經2019～2021年連三年漲勢後，2022年不只轉貶，且全年貶幅達9.83％，創1998年以來的25年最大紀錄，並且睽違三年重現3字頭的匯率封關價。2023年新台幣雖維持貶勢，但在貶幅以收斂許多，2024年有望強勢重返2字頭。