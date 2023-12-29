日本政府把新冠肺炎降級為第5類傳染病後的第一個跨年假期到來，各地機場、車站滿是旅客，水洩不通。

日本今年5月將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）降級為等同季節性流感的5類傳染病，目前正是疫情後首個新年假期，今天適逢返鄉人潮最洶湧時候，東京車站等地出現大批旅客。

日本經濟新聞報導，許多日本民眾今天上午帶著行李箱、伴手禮，大包小包從JR東京車站搭乘新幹線，跟家人一起返鄉過年。

平時住在千葉縣船橋市的男性上班族全家3口計劃乘坐新幹線回到岡山縣赤磐市的老家，他表示「以前都坐自由座返鄉，這次提前1個月預約了對號座」，之後預計帶小孩到赤磐市的主題公園遊玩，而他年僅8歲的女兒也對此相當興奮。

另外，東京一名40幾歲的女性上班族和5歲兒子則準備回到愛媛縣今治市歡度假期，她說道「想跟家人一起好好度假」，為了避免感染流行性感冒，不忘戴著口罩搭車。

JR西日本及JR東日本公司今年9月宣布，往來東京跟博多的新幹線「希望號」（NOZOMI）列車在2023年12月28日至2024年1月4日期間均採對號座，不開放自由座，希望可以緩解連假車站擁擠的狀況。

JR東海與JR東日本公司指出，今年底開始的新年假期，新幹線對號座預約數量，超越COVID-19疫情爆發前的2018年度。而2024年1月3日預計會出現收假人潮。

除了鐵路，機場也湧現準備到海外度假的旅客。成田國際機場公司預估，2023年12月22日至2024年1月4日期間，國際線旅客（出國加回國）上看約114萬人，預料跟前一年同期相比增加大約75%。