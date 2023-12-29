身為華航機長的廖柏青，疫情期間因長時間的隔離苦悶，開始在防疫旅館內的廁所中直播開唱，受到廣大粉絲迴響。昨天他在溫哥華機場落地後隨即開唱，再度溫暖許多人的心靈。
任職中華航空公司機長的廖柏青，原本是出道於大學城的歌手，工作閒暇時間依然很愛唱歌，2021年起意外開起了直播演唱。
那時因為疫情關係，身為機組人員的他，每次出勤航班後就得被關在隔離旅館內，一年365天中要被隔離約250天，見不到其他人的生活非常痛苦，因此用唱歌解悶。
廖柏青對中央社說：「直播第1場是在桃園的機場旁海霸王的商旅。正在隔離的我拿起吉他唱歌，選擇在廁所，因為廁所的音效最好；當時突然想說獨樂樂不如眾樂樂，就開了臉書直播，還可以順便和人們聊天。」
直播音樂廳命名為「Ben所」，一是代表自己的英文名「Ben的場所」，二來還有這些歌聲來自隔離場所中的「便所」（台語廁所）意思。
昨晚的直播演唱會在溫哥華舉行，他一下飛機，脫下機組人員服裝，直奔溫哥華Miix家居生活館，因應店家老闆、台灣生活工場創辦人鄧學中邀請而開唱。
溫哥華的Miix開唱是直播第138場，近百名粉絲享受一場穿越時空般的音樂會，重溫民歌西餐廳的美好風情。
廖柏青用一把吉他，配上溫柔渾厚嗓音，演唱「朋友」、「再回首」、「跟往事乾杯」、「花若離枝」、還有Home等經典歌曲，將現場許多頭髮斑白的聽眾帶入早年在民歌西餐廳的念想中，眾人也不忘同唱和鼓掌。
廖柏青除唱功一流，言談也很幽默，例如他現場還揶揄老闆鄧學中：「Miix的現場布置優雅極了，不輸任何一家高檔西餐廳，不過以前我在西餐廳駐唱時，現場總是能聽到鐵板滋滋響和刀叉金屬聲，今天少了牛排啊！」
儘管是業餘直播，廖柏青仍保持專業歌手的敬業，直播前都會整理好樂譜和歌單，每一場次的選曲都不相同，至今唱了1000多首。現場聽眾看到他拿著數十年歷史、已經泛黃的手寫樂譜都大為敬佩。
疫情散去、走出隔離旅館後的他仍繼續唱著歌，這是因為他發現本來是為自己紓壓解悶而唱，但卻為很多人帶來意想不到的溫暖。
他說：「一個朋友說帶著失智的媽媽聽我唱歌，因為我的老歌，喚起了他媽媽的記憶，也有人告訴我，正受癌症煎熬，聽我唱歌特別舒坦。如果每一次開唱都令一個人觸動或開心，我覺得就值得了。」
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