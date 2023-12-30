搭機過程之中，除了打盹兒，個人娛樂是最普遍的殺時間方法。除了航空公司提供的機上影音節目，不少乘客會用自己的手機追劇看片。近日在網路媒體平台瘋傳號稱是「機上終極妙招」的手法，利用乾淨的嘔吐用紙袋自製手機架，方法簡單到讓人吃驚，讓嘔吐袋有了意想不到的全新用途。許多網友自拍實作成功影片，大呼「天才」點子。

美國《紐約郵報》28日報導，年終旅遊旺季到來，TikTok又出現一則旅遊相關熱門分享主題，那就是以機上嘔吐袋自製手機架，方法非常簡單，唯一前提是手機必須原本就帶有手機殼。

首先，把手機殼從手機拆卸下來，然後把攤平的嘔吐袋夾在手機與手機殼之間，再把手機殼套回手機，最後把嘔吐袋夾在座位的餐桌與餐桌卡榫之間即可。乘客還可依照姿勢與視線需求，自行調整嘔吐袋垂掛的長度。

其實這個小撇步至少去年1月就開始有網友披露，英國易捷航空（Easy Jet）甚至在官方TikTok頻道分享，也有其他網友用機上餐盤附的餐巾紙如法炮製成功。

澳洲比價網站Canstar的財務專家札霍斯（Effie Zahos）本周也在社群平台分享她在航班上直擊其他乘客使用這招自製手機架：「我還以為嘔吐袋只是用來嘔吐的。」

不過，有網友提出忠告，若是容易暈機嘔吐，還是把嘔吐袋擱在座位前方的口袋裡，以備不時之需，否則萬一突然很不舒服想要嘔吐，恐怕會很尷尬。

還有網友表示，部分航空公司的飛機座位椅背設計，除了餐盤也內建手機支架，讓嘔吐袋回歸原本用途就好。