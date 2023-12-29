元大銀行宣布，「財管2.0」高資產業務將於2024年1月2日正式開辦，受理可投資資產淨值及保險商品價值達新臺幣1億元以上的貴賓客戶，申請成為元大銀行高資產客戶。元大銀行表示，已網羅頂尖理財好手，組成堅實的專業團隊，更提供豐富多元的金融商品，預期為私人理財服務注入新氣象。

元大銀行表示，成為高資產客戶享世界知名品牌迎賓禮，還可獲贈元大銀行鑽金智富信用卡會員點1,000點;入主翡翠會籍再享有高規格卡友權益，包含持卡消費最高享12.2％現金回饋、生日禮、免費高鐵升等、機場接送、快速通關、機場貴賓室等禮遇，商務、旅遊全程盡享尊榮與便利，另有無限次數的臺幣臨櫃交易與臺幣跨行提款／轉帳免手續費、五星飯店美食饗宴及住宿等優惠，處處展現元大銀行對高資產客戶的貼心及用心。

元大銀行已成立私人銀行部，專責高資產客戶服務，除精進私人銀行部專家諮詢服務團隊外，並與四大聯合會計師事務所等外部顧問合作，為高資產客戶提供全方位專業服務，同時更專注在高資產客層的服務質能，鼓勵高資產客戶服務團隊取得國際認證理財規劃顧問(CFP)、高齡金融理財規劃師、家族信託理財規劃師等專業證照，及推動高資產財富管理人才培訓計畫，以強化元大銀行服務高資產客戶的核心能力。

元大銀行採取在地深耕的經營模式，透過全台各分行邀請所服務的億級客戶升等成為高資產客戶，並以設置於各區域的私人銀行部專家諮詢服務團隊搭配分行專屬的高資產理財顧問，聚焦高資產客戶理財需求，同時依據高資產客戶的個人、家庭和事業需要，量身訂製多元化及國際化的資產配置，以豐富客制化的服務內容，協助客戶達成投資規劃與家族傳承的目標。元大銀行同時透過整合集團資源，提供跨業暨跨境的完整金融服務，滿足高資產客戶投資理財、籌／融資規劃及金流整合等全方位金融需求，實現「在地生活，全球理財」。

元大銀行也持續建構完善的風險管理制度，並投注大量的人力與資源，發展AI智能系統，強化風險意識，保護客戶資產，期許成為高資產客戶最堅實的理財後盾。