高雄銀行在12月29日是發展永續綠能融資業務重要里程碑，配合政府推動淨零的政策，深耕綠能融資業務三年多，在高雄市政府財政局局長陳勇勝及經發局副局長高鎮遠蒞臨支持下，舉辦簽約典禮，邀請國內200多家綠能業者以及中華民國信託業商業同業公會秘書長呂蕙容、高雄市太陽能設備裝修職業工會理事長陳俊中共500多人，在高雄萬豪酒店與國內知名綠電交易平台業者，包含怡和集團怡和綠電超商平台、南方電力公司、磐軒公司、雲豹能源科技公司等重量級綠能企業舉行盛大的綠電交易信託合作及綠色金融MOU簽約儀式，眾多業者熱烈響應讓典禮會場座無虛席，高雄銀行將攜手綠能業者共同開啟再生能源業務新篇章。

全球政府及企業為保護地球環境及社會人權，無不積極落實ESG政策，也就是企業要以「實際作法」共同為社會環境盡一份力，高雄銀行除本身積極落實ESG政策，也積極發揮金融影響力提供各種再生能源融資方案，支持企業永續發展，隨著國際ESG永續發展趨勢，近年政府積極推動多元綠能政策，各種再生能源包含離岸風電、陸域風電、水力發電、生質能發電及太陽能發電等蓬勃發展，綠色能源之占比逐年增加，在各種再生能源產業中，以太陽光電總裝置能量占大宗，主因太陽光電為最容易建置的再生能源，舉凡住家、工廠、辦公大樓等建築屋頂均有裝設之機會，無論何種產業只要有意願都可以成為太陽光電業主，在中央與高雄市政府綠能政策推動下，高雄銀行也努力共創陽光屋頂之願景，未來將持續與各綠能業者積極合作擴大規模。

因應各類碳排減量機制及綠色供應鏈之要求，各產業對於綠電的需求逐年提高，隨之發展出「綠電交易平台」機制，民間綠電交易平台業者也如雨後春筍般出現，為讓綠電交易市場更加蓬勃，原先第三型電廠需透過「三轉一」的方式才能進行綠電轉供，主管機關也於近期開放第三型電廠得免去三轉一的流程，直接進行綠電轉供業務，造福廣大第三型電廠之業者，讓綠電交易更加活絡。

而綠電交易市場參與的三方，賣電方-再生能源發電業者、買電方-綠電需求業者和綠電交易平台業者，主管機關開放後能夠讓賣電方提高綠電供給量，讓發電業售電利潤顯著提升；也能讓買電方免去搶購綠電的困擾，購得更貼近市場價位之綠電，讓綠電的供需平衡，隨著綠電交易量的提升，為使買賣雙方及平台業者三者間買賣綠電發生之金流，能在安全穩健的機制下進行，高雄銀行居中提供的買賣價金信託機制就顯得十分重要。

買賣價金信託機制能讓買電方將電費透過簡易繳款方式匯入高雄銀行信託帳戶，由高雄銀行依照用電戶實際用電度數及繳款金額進行初步確認，再由綠電交易平台業者依照台灣電力公司通知的用電量提供帳務明細，將售電收入撥付予發電業者，同時將服務費用給付予平台業者，透過信託帳戶監督託管的機制，買電方可明確知悉費用繳款情形，平台業者也能掌握繳付情況，發電業者更能安全無虞地取得售電收入，讓買方、賣方及平台業者都能在帳務明確金流透明的情況下安心交易。

高雄銀行是目前國內少數提供綠電交易平台信託業務之金融機構，高雄銀行從各面向積極落實ESG政策，共同為環境永續盡一份心力，近年積極推動再生能源融資業務，各種相關聯之業務均大力推動，隨著綠電交易機制蓬勃且開放的發展，高雄銀行積極攜手綠電發電業、綠電平台及用電戶，共創更安全綠電交易生態圈，用具體的行動協助企業低碳轉型。

高雄銀行董事長鄭美玲強調，高雄銀行積極參與綠能市場並全力支持綠能業者，竭誠歡迎再生能源發電業者、綠電交易平台業者以及綠電需求業者，善加利用高雄銀行融資及信託機制，攜手共創永續家園。