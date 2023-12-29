兆豐銀行與兆豐銀行文教基金會長年推動基層體育，持續向下紮根，已連續多年榮獲教育部體育署評鑑的體育推手獎肯定。今(2023)年的體育推手獎，兆豐銀行文教基金會不僅連續5年獲獎，兆豐銀行更在今年首次榮獲「贊助類銀質獎」及「長期贊助獎」殊榮。兆豐銀行現在更將目光投向偏鄉、休閒體育等資源較缺乏的賽事，其中，美利達彰化經典百K自行車賽，是近年來國內廣受好評，具有指標性的單車賽事，更成為媒體及消費者票選好感度及專業度第一的休閒運動賽事。
兆豐銀行副總經理黃永貞表示，現今職場及樂齡族運動風氣日漸興盛，尤其疫情期間，全世界單車人口快速成長，美利達公司將「彰化經典百K」賽事規劃的相當出色，兆豐銀行也非常鼓勵民眾走到戶外，培養適合自己的休閒運動，不僅能放鬆身心，更能因此交到志同道合的朋友。兆豐銀行自2019年起便與美利達展開長期合作，近兩年更提升成為經典百k賽事的冠名贊助夥伴，美利達成為兆豐銀行跨足休閒體育活動推動的重要合作對象。
「美利達彰化經典百K」賽事經營得有聲有色，兆豐銀行身為贊助者與有榮焉，尤其是近二年報名盛況空前，從2023年賽事創下1小時秒殺，明(2024)年的賽事更是創下29分鐘即報名額滿的熱門程度。黃永貞特別強調，兆豐銀行落實企業社會責任，長年積極推廣多項運動賽事，每年投入逾千萬元的經費支持各項運動計畫，尤其重視基層選手的培育及訓練，並選擇適合東方人優勢與符合文化特色的運動如棒球、射箭等項目，不僅長期贊助宜蘭地區的國小棒球隊，幫助學童一圓棒球夢，更扶植花蓮縣玉里地區的學校射箭隊建立國小、國中、高中的三級養成制度，今年在全國性射箭賽事成績表現亮眼。此外，也提供青少年競賽舞臺，贊助中華民國高爾夫球協會舉辦賽事，培植青少年高爾夫球選手，讓基層選手持續有充足的資源投入訓練並推動長期發展，兆豐銀行因贊助體育與民眾的生活產生更多連結，也讓更多人認識兆豐溫暖的企業形象。
兆豐銀行除了持續推廣臺灣在地文化，更致力於落實公益關懷，照顧偏鄉地區學童，為培育優秀青少年運動員，每年特別安排在職棒賽季結束後，與長期贊助夥伴「統一7-ELEVEn獅隊」合作，邀請職棒球星親身指導偏鄉國小棒球隊，以實際行動鼓勵小選手們持續努力追夢。
黃永貞提到，兆豐銀行非常鼓勵同仁培養運動習慣，兆豐除了有籃球社、羽球社、高爾夫球等運動社團，近年也組成「兆豐Mega車隊」參加經典百k賽事，車隊主要由中部地區熱愛單車運動的分行同仁組成，同仁每年熱情參賽挑戰自我，不僅有益身心、增強團隊凝聚力，塑造積極向上的企業文化，更能宣揚全民健康、綠色運輸和永續生活的價值觀，這也符合聯合國可持續發展目標（SDGs）中的健康生活品質，未來也希望有更多同仁加入單車社團，在工作之餘多多參與這項具運動綠足跡的休閒活動，兆豐銀行也會持續發揮正向影響，引領永續發展，本著「關懷、參與、共榮」的精神，深化與基層體育組織的合作，攜手共創健康活力的社會，培育更多優秀運動人才，讓世界看到更多的臺灣之光。
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