疫後店面租金回復最快的西門商圈29日因公仔專賣店POP MART全球第3家旗艦店開幕首日再度吸客狂潮湧入！四層樓建築與華麗空間亦吸睛，打卡人潮不斷，可愛「萌粒」專區、極具收藏價值的大型MEGA公仔展示區，以及全台首個POP MART專屬直播室及藝術展演空間等均成為亮點，預計明年百貨店至少再展2店。

POP MART泡泡瑪特在疫情期間來台至今快速展店至全台計11家，旗艦店之所以選擇落腳西門，主要看好近年該商圈熱度回溫，以及疫後旅遊復甦，在大量外國觀光人流與本地年輕族群消費力挹注之下，極具發展潛力；同時，來自世界各地的客群匯聚該地，也非常適合國際品牌進駐，更有助於展現品牌形象並提升知名度。

展望未來，看好潮玩商機持續火熱，POP MART泡泡瑪特在明年除了規畫多家快閃店陸續登場之外，也將前進重點商圈，再開出2家百貨門市。

POP MART西門町旗艦店以復古劇院作為設計概念，一樓門面天花板採用大量燈飾，搭配黑白棋盤格地板及金銅色系裝潢，步入店內彷彿跨越時空，置身美好的黃金年代。門市一樓以最新款盲盒商品及西門町旗艦店限定商品迎賓，

二樓則以盲盒及大型手辦為主，並且設置全台最大最完整的「萌粒」體驗區，三樓打造全台最大、最完整的「MEGA珍藏館」，展出POP MART TAIWAN所有曾經販售過的大型款式，一旁更設置布景拍照間，讓顧客可以帶著心愛的公仔拍出美照，還有全台首間POP MART直播室等。

而四樓整層規劃為展演空間，提供藝術創作者展現自我的舞台，29日開幕即邀請設計師「Lang」合作，展出筆下經典角色「Hirono 小野」系列創作。為歡慶開幕，並推出多款全台獨家商品，包含「泡泡萌粒幸運星系列」、「SKULLPANDA異形瓶」及「CRYBABY異形瓶」等西門限定萌粒，且為迎來2024年，更將在跨年延長營業時間至凌晨2點。