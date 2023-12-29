現觀科（6906）初次上市普通股股票承銷（IPO）案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，今（29）日競拍結果得標加權平均價格147.27元，預計123年1月15日，以118元上市，以今天在興櫃收盤均價181.02來看，若投資人中籤，潛在套利空間達6.3萬元。

現觀科IPO共辦理競價拍賣股數2,064仟股，公開申購股數為566仟股。本次參與投標之投標單筆數計2,488筆，合格標單共2,428筆，以美國標決定競價拍賣得標價格，今日上午於證交所經由公開方式完成電腦開標作業，並全部順利拍賣完成。

開標結果最低得標價格144.88元，最高得標價格165元，得標加權平均價格147.27元。

另依相關辦法規定，現觀科競價拍賣最低承銷價格為100元，此次辦理公開申購價格為118元，113年1月3日至5日為公開申購期間；1月9日為公開抽籤日。