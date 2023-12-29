2023年最後一個交易日，A股三大指數29日開盤小幅下跌後回升，午後升幅擴大，滬指收升0.68％報2,974.93點，深成指升0.89％報9,524.69點，創指升0.63％，收1891.37點。
縱觀全年，滬指累計下跌3.7％，深成指及創指分別跌13.54％、19.41％，是2011年後首次連續兩年下跌。
香港經濟日報報導，滬深兩市全年總成交額達211.6兆元，比2022年下跌5.48％，總成交額連續3年減少。北向資金累計淨買入437億元，是2016年以來最低水準，且不及2022年一半。
滬深兩市29日成交額為人民幣（下同）8,226億元，較28日縮量618億元，北向資金淨賣出5.66億元。兩市逾4,300檔股票上升。
興業證券指出，流動性迎來拐點將是2024年海外市場最大的變化。在明年存量博弈特徵仍然顯著的A股市場中，外資重新回歸有望成為市場難得的增量資金。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：