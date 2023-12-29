2023年最後一個交易日，A股三大指數29日開盤小幅下跌後回升，午後升幅擴大，滬指收升0.68％報2,974.93點，深成指升0.89％報9,524.69點，創指升0.63％，收1891.37點。

縱觀全年，滬指累計下跌3.7％，深成指及創指分別跌13.54％、19.41％，是2011年後首次連續兩年下跌。

香港經濟日報報導，滬深兩市全年總成交額達211.6兆元，比2022年下跌5.48％，總成交額連續3年減少。北向資金累計淨買入437億元，是2016年以來最低水準，且不及2022年一半。

滬深兩市29日成交額為人民幣（下同）8,226億元，較28日縮量618億元，北向資金淨賣出5.66億元。兩市逾4,300檔股票上升。

興業證券指出，流動性迎來拐點將是2024年海外市場最大的變化。在明年存量博弈特徵仍然顯著的A股市場中，外資重新回歸有望成為市場難得的增量資金。

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