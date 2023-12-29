美國A＆F集團亞洲第一家Hollister House正式進駐台中LaLaport購物中心，全新Hollister House概念店帶來與美國同步的流行商品，預計明年北上進駐南港LaLaport再展2號店。
A＆F集團亞太總裁Steven於上旬來台指出，選擇台中開兩大品牌首號店，主要係因過去與三井不動產密切合作默契已成，加上台灣時尚流行氛圍跟著日本潮流文化走，他認為與三井不動產是可信賴的策略夥伴，明年也將跟著三井LaLaport北上南港。
Hollister Co.首度登台，台中1號店除了帶來有如置身南加州沙灘氣氛的全新店型，品牌「海鷗」標誌更透過Hollister Co.豐富多樣的服飾系列，呼應社群的分享力量創造與品牌標誌性海鷗Logo相呼應的「＃鷗鷗TD」標記，即日起至2024年1月4日為止，並推出購物滿3,999元，就有機會獲得經典海鷗標誌polo衫一件。
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