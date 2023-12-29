1名40歲的中年大叔日前發文，因健康因素離職失業，家中還有妻子和2個小孩，因擔心坐吃山空，想把手上兩間房其中1間賣掉，變現1200萬，有網友建議可「以租代售」、讓每月有固定收入，也有網友認為買高股息ETF更划算。投資達人股魚試算，把房子出租，扣掉房貸利息、本金償還及林林總總的稅金後，每年淨收入不到6萬元，倒不如投入殖利率7%的高股息ETF，可創造每年84萬元的現金流。
這名大叔日前在批踢踢上PO文，指出老婆年收入40萬元，家庭支出總共約70-80萬元，光靠老婆的薪水沒辦法支應，讓他相當焦慮。盤點手上的資產有北部自住公寓1間、非自住的社區大樓1間，後者還有300多萬沒繳。
對於網友建議以租代售，或是投入買中鋼替代，股魚在「鈔錢部署」節目中建議，因為該網友本身有一間是自住，另一間房子是多出來的投資房，如果把投資房資金轉出來，或是借貸二胎把錢轉到高股息上，他基本上贊成，因為這叫做「資產活化」。
但如果只有一間房子再去作二胎房貸個人則不贊同，因為這樣會背負兩筆貸款壓力，雙重的負荷會導致在投資的過程裡面沒法控制情緒，容易作出失準的判斷。
股魚以兩種方法試算：
■第一種以租代售：
以目前房地產投報率3%、房產2000萬計算，可創造每年60萬收入
但房產持有期間必須支付的費用包含：
1、 利息19,500/月＝23.4萬
2、 本金償還：24,900/月=29.88萬
3、 房屋相關稅金：8,000
可供運用的實際現金流：60萬-23.4萬-29.88萬-0.8萬=5.92萬/年
■非自住房出售獲得1200萬資金，投入7%高股息ETF
可創造1200萬x7%=84萬/年
加上本身的自住房與太太薪資40萬元/年，總計家庭總收入124萬，在無房貸的情況下養2位小孩綽綽有餘
股魚並提供7檔高股息ETF作參考：
股魚強調，做任何投資決定之前，都要考慮相關的風險，舉例來說，投資ETF會有漲跌的風險、殖利率變化風險、配息數字高高低低的風險；如果以租代售，則有遇到租霸風險、空窗風險等等，投資人在做決定前最好先思考清楚。
免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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