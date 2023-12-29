【時報-台北電】合晶(6182)112年12月29日公告，為提升公司競爭力及未來營運發展需求，簽訂中科二林廠新建工程材料買賣及工程承攬合約書，租地委建契約期間為簽約日至完工日止，總金額新台幣29.88億元(未稅)，最終金額以實際結算為主。(編輯：廖小蕎)

#合晶 #簽訂 #中科二林廠 #買賣 #承攬