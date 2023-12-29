【時報-台北電】現觀科(6906)公告股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格。

為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資，發行普通股299萬5000股，經臺灣證券交易所112年11月8日函申報生效在案。本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣100元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣147.27元，高於最低承銷價格之1.18倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣118元溢價發行。（編輯：沈培華）

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