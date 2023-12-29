【時報編譯張朝欽綜合外電報導】俄羅斯官方表示，俄羅斯周五在基輔，以及烏克蘭南部、西部和東部的城市發動了近幾個月來規模最大的無人機和導彈襲擊，導致至少10人死亡，超過60人受傷。

據報導，中部城市第聶伯羅(Dnipro)的一家婦產醫院，以及西部城市利沃夫(Lviv)、東南部港口城市奧德薩(Odesa)，和東部城市哈爾科夫(Kharkiv)的幾棟建築，有數十人受傷。

基輔市長克利奇科(Vitali Klitschko)在社群軟體Telegram上說，已確認有兩人死亡，更多的人被困在瓦礫和倒塌倉庫下。

黑海港口城市奧德薩的首長說，導彈擊中住宅，導致兩人死亡，至少15人受傷，其中包括兩名兒童。

烏克蘭空軍發言人表示：「我們可以說，這是一次大規模的襲擊」。

烏克蘭在過去幾週一直警告，稱俄羅斯可能會儲備飛彈，針對烏國能源系統發動大規模空襲。去年當俄羅斯襲擊烏國電網時，數百萬人陷入黑暗當中。

烏國總理Denys Shmyhal說，敵人的目標是社會和關鍵基礎建設。

總統辦公室說，在與波蘭接壤的利沃夫地區，一處關鍵的基礎設施受到了影響，但官方拒絕透露是哪個設施。

美國空軍表示，俄羅斯使用了超高音速飛彈、巡航飛彈和彈道導彈，其中包括極難攔截的導彈。