【時報記者任珮云台北報導】央行今公布112年9月底本國銀行國家風險統計，112年9月底本國銀行依直接交易對手基礎統計之外國債權餘額為5388億美元，較112年6月底減少2.02%，主要係對公共部門之債權減少所致。本國銀行對美國暴險在連6季創高後，出現降溫，對美曝險較上季減少48.58億美元，降至1526.21億美元。
暴險前10大國家(地區)依序為美國、中國大陸、盧森堡、澳大利亞、香港、日本、英國、越南、開曼群島及韓國，合計3955億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額之73.39%。
112年9月底本國銀行依保證人基礎統計之外國債權淨額為5281億美元，較112年6月底減少2.02%。
暴險前10大國家(地區)依序為美國、中國大陸、日本、盧森堡、澳大利亞、香港、韓國、法國、開曼群島及越南，合計3906億美元，占保證人基礎外國債權淨額之73.96%。
央行金檢處潘雅慧副處長說明，9月底本國銀行對美國暴險減少，主要是存放當地央行資金下降；而對中國大陸的暴險下滑則是國人買陸股基金減少，9月本國銀行對大陸暴險金額減少3.1億美元，降至461.73億美元，創109年Q1以來新低。
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