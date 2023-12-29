大陸金融監管總局局長李雲澤近日帶隊赴河南調研，聽取地方黨委政府意見建議，強調要聚焦強監管嚴監管、防範化解金融風險、統籌金融消費者權益保護等重點領域，做好歲末年初各項工作，科學研究謀劃2024年目標任務。
李雲澤與河南省政府主要負責人員展開座談，就加快中小金融機構改革化險、推動河南經濟高品質發展等進行深入交流。李雲澤表示，積極引導金融機構加大對保障國家糧食安全、促進中部地區崛起、黃河流域生態保護和高品質發展等重大戰略、重點領域的支持力度，助力現代化河南建設邁出更大步伐。
李雲澤指出，基層銀行保險機構是金融服務的最後一公里，要充分發揮人緣地緣親緣優勢，針對當地經濟社會特點，提供更有特色的金融產品，不斷提升服務本地經濟、服務小微企業、服務城鄉居民水準。
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