2023年台股於今日封關，加權指數收在17,930點，上漲20點，盤中最高達到17,945點，雖無緣跨越「萬八」，但也改寫今年新高紀錄。三大法人買超111.8億元，其中外資買超121.6億元。包括AI PC、觀光、記憶體等族群，表現較為強勢。
今年加權指數上漲3,793點，漲幅達到26.7％，台股市值增加12.7兆元，推算每位股民獲利101.99萬元。
在台股封關日，三大法人29日買超111.8億元，其中外資買超121.6億元，投信也買超29.26億元，但自營商賣超38.9億元。
最新一波國旅補助將於元旦上路，激勵旅宿、餐飲、旅行社等族群上揚。開盤後，包括旅館業的富野、亞都、夏都，都一度攻上漲停，隨後打開。旅館業的寒舍、雲品、老爺知、海灣、晶華等，早盤均上漲後回落。餐飲業的御鼎、王品、美食-KY、新天地等，也都收紅。
AI PC仍是台股主要題材，藍天電腦開盤後漲停，因為藍天電腦切入AI PC，並且攜手百位通路商客戶，布局明年AI PC換機潮商機。
散熱模組也很夯，尼得科超眾漲停，廣運、奇鋐等，也是開盤上漲。
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