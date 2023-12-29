迎2024年跨年連假，新光三越繼全台狂撒5億skm points點數大紅包之後，持續擴大會員手中skm points的點數價值，至2024年1月3日限時五天APP扣100點即可兌換1,000電子抵用金、扣200點可兌換2,000元電子抵用金，全台限量4.5萬份。
此外，迎新年元旦起推出skm points年度夯品搶先兌，包括午後紅茶－奶茶、曾拌麵麻油椒香、日本天日鹽、P＆G洗衣球、ST洗衣槽除菌劑等超市年度熱銷夯品（每項夯品皆全台限量1萬份），會員扣100點免費兌換，同步連續5週抽獎送出價值逾6-7萬元的周大福黃金龍年生肖擺件，扣20點就有機會，100點則有機會將價值217萬的賓士EQA 250電動車開回家。
新光三越今年全年業績已超越目標920億元，跨年連假三天串聯北中南共規劃超過30場活動，全球跨年重地台北信義新天地更將舉辦3場跨年派對，以及集結超過50家餐飲品牌打造瘋跨年美食俱樂部、觀賞跨年煙火最佳位置的WILDWOOD香檳花園跨年派對、酒精飲料無限暢飲搭配LIVE演出的輪輪1976跨年列車等。
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