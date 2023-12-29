迎接元旦連假，南港六福萬怡酒店人氣Buffet「敘日」全日餐廳，推出「歡慶元旦」餐費優惠活動，凡於元旦1月1日當日午餐、晚餐時段用餐，於結帳時出示國旗圖像，即可享限時優惠二擇一，包含兩位成人同行招待兩位兒童免費，或三位成人同行招待一位成人免費，最高可享69折優惠，暢饗百道異國美饌料理，包含饕客最愛之敘日三寶，爐烤美國肋眼牛排、生食級干貝、醋蔥漬鮭魚卵生蠔與柏克金鮮釀生啤無限暢飲。

此外元旦當日亦可享用敘日全日餐廳當季主題餐檯「秋冬海陸盛典」，主打多款重量級肉類精選美饌，包含經過高溫火烤將肉汁鎖住的「炙烤澳洲牛排」、僅用簡單海鹽調味，油脂奔放肉質細膩的「鹽之花牛小排」、辛香滋味濃厚適合冬季品味的「韓式牛肉乳酪部隊鍋」、濃郁肉餡與馬鈴薯完美結合的「英式牧羊人羊肉派」、清爽帶有蔬果香甜的「紙包橄欖油時蔬烤鮭魚」。

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