美聯準會（Fed）2024年將降息已無懸念，全球股債市多頭列車持續前行，今年12月外資破例不放假，12月買超金額創史上新高，根據證交所統計12月以來至28日單月買超台股約1,679億元，熱錢湧入新興市場及生成式AI產業展望樂觀，資金行情可望延續，加上2024年企業獲利有望持續成長，2024年台股可望走出有基揚升趨勢。
日盛投信台股投資研究團隊表示，根據國發會最新發布，台灣11月景氣對策信號綜合判斷分數由16分上升至20分，為2022年9月以來新高，燈號再度轉為黃藍燈，顯現出國內景氣持續好轉，後續受惠AI商機、國內半導體先進製程投資以及消費性電子產品拉貨需求，景氣復甦態勢未變。此外，根據中經院預估，2024年台灣實質GDP將由2023年的1.4％倍數成長至3.0％，其中商品服務輸出與固定資本形成皆出現大幅好轉，景氣續由谷底復甦。
日盛投信台股投資研究團隊指出，各產業庫存經歷一年以來的消化已逐漸邁向健康水位，台股2023下半年獲利可望再上修，使2023年全年有機會挑戰3兆元以上獲利；而2024年獲利成長更有機會持續拉升並達雙位數成長。科技產業庫存修正告一段落，除AI伺服器需求不減，手機、個人電腦（PC）亦有望重回成長軌道；加上2023年蘋果 iPhone 15、華為 Mate 60 等新機上市後提振手機市場買氣；美國兩大CPU大廠均表態PC庫存在2023上半年已回歸正常，2024年科技業勢必將百花齊放。
日盛投信台股投資研究團隊分析，2024年美國經濟衰退風險降低下、預期將進入降息循環，中長期資本市場表現並不看淡，建議投資人可採分批布局或是定時定額策略，布局主動式台股基金參與上漲行情。
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