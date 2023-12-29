【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：

1.亞德客-KY(1590)：每股成交價1013.45元，成交量2萬1938股，成交金額2223萬3066元。

2.亞德客-KY(1590)：每股成交價1013.41元，成交量1萬7062股，成交金額1729萬801元。

3.台船(2208)：每股成交價20.25元，成交量60萬3000股，成交金額1221萬750元。

4.台積電(2330)：每股成交價592.57元，成交量10萬3000股，成交金額6103萬4710元。

5.台積電(2330)：每股成交價592.54元，成交量19萬7000股，成交金額1億1673萬380元。

6.台積電(2330)：每股成交價592.42元，成交量74萬8000股，成交金額4億4313萬160元。

7.智邦(2345)：每股成交價506.43元，成交量3萬2000股，成交金額1620萬5760元。

8.華碩(2357)：每股成交價489.5元，成交量20萬8000股，成交金額1億181萬6000元。

9.微星(2377)：每股成交價204.75元，成交量52萬8000股，成交金額1億810萬8000元。

10.廣達(2382)：每股成交價224.46元，成交量7萬6000股，成交金額1705萬8960元。

11.廣達(2382)：每股成交價224.43元，成交量9萬股，成交金額2019萬8700元。

12.聯邦銀(2838)：每股成交價15.8元，成交量83萬6000股，成交金額1320萬8800元。

13.新光金(2888)：每股成交價9.76元，成交量135萬股，成交金額1317萬6000元。

14.新光金(2888)：每股成交價9.75元，成交量100萬股，成交金額975萬元。

15.中信金(2891)：每股成交價28.18元，成交量60萬股，成交金額1690萬8000元。

16.大立光(3008)：每股成交價2870元，成交量4萬4000股，成交金額1億2628萬元。

17.嘉澤(3533)：每股成交價1072.49元，成交量2萬股，成交金額2144萬9800元。

18.嘉澤(3533)：每股成交價1068.82元，成交量1萬6000股，成交金額1710萬1120元。

19.嘉澤(3533)：每股成交價1068.3元，成交量1萬9000股，成交金額2029萬7700元。

20.嘉澤(3533)：每股成交價1067.2元，成交量1萬5000股，成交金額1600萬8000元。

21.和碩(4938)：每股成交價87.3元，成交量109萬股，成交金額9515萬7000元。

22.中租-KY(5871)：每股成交價191.85元，成交量40萬2000股，成交金額7712萬3700元。

23.中租-KY(5871)：每股成交價191.84元，成交量32萬8000股，成交金額6292萬3520元。

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