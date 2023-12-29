【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在媒體股領漲之下，歐洲股市周五早晨走高，讓該基準指數有望實現年度的強勁上漲。目前市場對於主要央行在明年可望推出寬鬆政策，預期日益增強，提振了市場信心。

周五泛歐Stoxx 600指數早盤升1.23點或0.24%，為479.31點，並且可望連七周上漲，為2021年12月以來最佳表現。

聯準會此前暗示可能在明年降息，推動了全球股市自12月中旬以來的一波漲勢，雖然歐洲央行並沒有給出類似的評論。

儘管如此，Stoxx 600指數今年有望實現近13%的漲幅，科技股和零售股躋身於表現最好的板塊。

在周五的表現，媒體股上漲0.6%；個人和居家用品股上漲0.4%，為連5漲。

西班牙股市上漲0.3%；稍早公布的經濟數據顯示，12月的通膨率降到3.1%，低於11月的3.1%。

由於假期影響，歐洲仍瀰漫年節氣氛，交易量偏低。

歐股將在1月1日(周一)休市。