【時報記者葉時安台北報導】億光(2393)雖受到終端需求走弱影響，2023年營收表現平淡；但因組織結構調整後，獲利能力改善，預估2023、2024年獲利表現持續向上，法人將投資建議維持買進(Trading Buy)評等，目標價升至56元。周五外資、自營商大買超約500張力挺，周五億光衝上50元大關，收漲3.73%，寫下5個月以來最高價，近兩個月來漲幅達12.86%。

億光今年第四季整體營運表現平穩，法人預估，億光今年第四季小幅雙減，其中，不可見光出貨穩定，營收占比落在36~37%，消費性電子出貨相對較佳，背光出貨略降。獲利能力方面，因受匯率因素影響，預估毛利率略降，營業利益同樣季比下滑、年比有望大增。因業外有匯兌損失影響，且稅率仍相對較高，單季獲利預估年比轉盈、季比雙位數減少。億光今年度雖營收動能平淡，但因產品組合優化，且子公司於2022年清算後有助改善營運體質，預估毛利率提升、營業費用下滑，營業利益成長雙位數。考量業外較無匯兌利益挹注及一次性損失干擾，預估獲利雙位數增加。

展望明年營運狀況，明年第一季預期市場需求狀況與今年第四季相當，且目前供應鏈庫存不高，整體營運可望維持穩定，但仍受到春節假期因素影響，明年2月工作天數相對少。法人預估，億光明年首季營收雙減個位數，預估毛利率表現平穩，第一季營收、獲利預估與今年第四季差異不大。明年度億光受惠車用、閃光燈、工控設備，明年度營收、獲利可望雙雙優於今年，毛利率也將維持今年的高水平，公司體質調整之效益將延續至2024年，營運挑戰個位數成長。