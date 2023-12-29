【時報記者葉時安台北報導】億光(2393)雖受到終端需求走弱影響，2023年營收表現平淡；但因組織結構調整後，獲利能力改善，預估2023、2024年獲利表現持續向上，法人將投資建議維持買進(Trading Buy)評等，目標價升至56元。周五外資、自營商大買超約500張力挺，周五億光衝上50元大關，收漲3.73%，寫下5個月以來最高價，近兩個月來漲幅達12.86%。
億光今年第四季整體營運表現平穩，法人預估，億光今年第四季小幅雙減，其中，不可見光出貨穩定，營收占比落在36~37%，消費性電子出貨相對較佳，背光出貨略降。獲利能力方面，因受匯率因素影響，預估毛利率略降，營業利益同樣季比下滑、年比有望大增。因業外有匯兌損失影響，且稅率仍相對較高，單季獲利預估年比轉盈、季比雙位數減少。億光今年度雖營收動能平淡，但因產品組合優化，且子公司於2022年清算後有助改善營運體質，預估毛利率提升、營業費用下滑，營業利益成長雙位數。考量業外較無匯兌利益挹注及一次性損失干擾，預估獲利雙位數增加。
展望明年營運狀況，明年第一季預期市場需求狀況與今年第四季相當，且目前供應鏈庫存不高，整體營運可望維持穩定，但仍受到春節假期因素影響，明年2月工作天數相對少。法人預估，億光明年首季營收雙減個位數，預估毛利率表現平穩，第一季營收、獲利預估與今年第四季差異不大。明年度億光受惠車用、閃光燈、工控設備，明年度營收、獲利可望雙雙優於今年，毛利率也將維持今年的高水平，公司體質調整之效益將延續至2024年，營運挑戰個位數成長。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：