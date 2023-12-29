【時報-台北電】中華(2204)子公司綠捷股份有限公司將分割電池租賃事業相關營業，預計將以新台幣50.4萬元之電池租賃相關營業價值換取受讓公司華菱汽車支付現金作為對價，分割基準日暫定為113年3月1日，若有調整分割基準日之必要時，擬提請董事會授權董事長先行處理後於後續董事會追認。
本交易係屬組織架構調整，故不影響每股盈餘與淨值，公司整體股東權益無礙。
透過本次組織調整，綠捷將專注於自動導引車之研發、製造與銷售，有助於提高競爭力及經營績效。(編輯：廖小蕎)
【時報-台北電】中華(2204)子公司綠捷股份有限公司將分割電池租賃事業相關營業，預計將以新台幣50.4萬元之電池租賃相關營業價值換取受讓公司華菱汽車支付現金作為對價，分割基準日暫定為113年3月1日，若有調整分割基準日之必要時，擬提請董事會授權董事長先行處理後於後續董事會追認。
本交易係屬組織架構調整，故不影響每股盈餘與淨值，公司整體股東權益無礙。
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