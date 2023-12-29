台灣浩鼎（4174）29日公告，聘任前國衛院院院長、陽明大學校長梁賡義為新任董事長，梁賡義是全球知名生物統計學家，業界認為，對浩鼎的新藥開發將大大加分。

以生物統計聞名的梁賡義，發表的「廣義估計公式」(Generalized Estimating Equations, GEE)大幅改變了臨床試驗統計分析方法，如今已被廣泛運用在癌症、心血管、家族遺傳及精神疾病研究及社會科學領域，並曾獲多項國際大獎。

兩度任職國衛院期間，梁賡義從禽流感來襲，國衛院在18天內即破解「克流感」製程，建立150萬人份的安全藥物庫存，到新冠肺炎(COVID-19)期間，國衛院亦成功合成公克級的新冠治療藥物瑞德西韋。此外，從新冠抗原快篩試劑到疫苗，國衛院均走在產業之前，為研發注入量能、為開發及製造架構平台，都備受業界肯定。

梁賡義去年自國衛院院長一職退休後，接任逢甲大學春雨講座教授；除了隔周前往台中協助推動全人教育外，他已定居台東，希望山海為伴，過著嚮往的田園生活。不意，在閻雲請辭後，潤泰集團旗下盛成投資公司邀約他出任台灣浩鼎法人董事代表，讓他的職涯出現意外的轉折。

梁賡義強調，他擔任陽明大學校長和國衛院院長時，浩鼎大股東尹衍樑為了國家生技、高教發展及民生需求，一擲數十億，不但毫無吝色且一無所求，令人動感佩；如今尹要他協助，實難以婉拒。

梁賡義表示，與浩鼎執行長王慧君先前在國內生物統計論壇上即曾有一面之緣，對於王慧君上任後，即率先成立生物統計部門印象相當深刻，深覺是很好的共事對象。有王慧君在，他說：「董事長只要做好啦啦隊就可以了！」

浩鼎表示，創辦人張念慈去年12／29因心臟病驟逝，由閻雲接任，當時即言明以一年為期，本月20日閻雲以期限已屆為由請辭；法人董事盛成投資公司次日改派梁賡義出任法人董事代表，並於29日董事會選舉後接任董座。