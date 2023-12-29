【時報-台北電】台光電(2383)公告公司總經理異動。因應中華區營運快速發展之需(如中山廠300畝土地搬遷擴廠、馬來西亞設新廠等)，董事會決議派任總經理關恩祥專責中華區之統籌管理。新任者將待董事會選任後公告。（編輯：沈培華）

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