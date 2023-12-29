行政院長陳建仁表示，斥資258.5億元打造郵政物流園區，預計2024年完工，2025年啟用，提升郵物物流效率品質，帶動地區建構「智慧物流示範區」，面積17.14公頃，形塑產業聚落。他指出，台灣身處東亞中心，越來越多國家來台投資，未來物流產業不只在地化、更要加強國際化，讓台灣物流產業在國際展露頭角。
「百年老店」中華郵政走過清朝、日據時代，以智慧綠能為目標，力拚數位創新轉型。陳建仁說，郵政物流園區完工後，除PChome，也要招商其他企業進駐、並吸引國際投資，並帶動新創公司育成；目前郵政物流中心和相關公共建設已完成，郵政資訊中心和北台灣郵件作業中心、郵政營運中心會陸續完工；交通方面，未來林口也會設立兩個交流道，完善物流營運效率。
「郵政物流園區」基地面積約17.14公頃，位於桃園市龜山區產業專用區，建設經費約258.5億元，規劃「郵政物流中心」、「北台灣郵件作業中心」、「郵政資訊中心」及「郵政營運中心」四棟建築，未來將是北台灣郵件作業中心，也與電商平台合作推廣倉儲物流業務。
其中，郵政物流中心已落成啟用，並依空間分為16個單元，每個單元約2,500坪，電商PChome已進駐並租用15個單元作為倉儲理貨使用，其餘由中華郵政自營規劃，未來北台灣郵件作業中心落成後，新竹、宜蘭以北縣市的郵件將移至此地整理分送作業。
陳建仁提到，未來郵政物流園區招商可能會很辛苦，但因鄰近國門桃園機場和台北港，若PChome以外的業者也能進駐，甚至招攬國際投資，可以讓台灣的物流產業在國際間被看見。
陳建仁並指出，台灣地處東亞中心，已有越來越多國家來台投資，且不只侷限高科技半導體產業，也有物流產業；因此，未來園區建構除了在地化發展，也要加強國際化，同時他也提醒，當處理國際物件進入台灣時，須加強把關檢查。
郵政物流園區啟用後，考量載運物件的車輛及工作人口進駐車流將會增加，陳建仁表示，交通部已有完整的盤點整合，未來在林口將會新設兩處交流道，藉由高架路段避開林口長庚醫院，分散車流避免壅塞。
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