台北文華東方酒店將舉辦2024年第一場名廚客座活動，請到義大利科莫湖文華東方酒店〈L'ARIA〉餐廳行政主廚 麥西米里亞諾．布拉索涅(Massimiliano Blasone)自2024年1月12日晚餐起至1月13日及14日午晚餐期間客座館內〈Bencotto〉義大利餐廳客座，推出融合正統義大利特色與日本風味的期間限定創義美饌，五道式《綺義饗宴》每位4,380元＋10％起，加價2,880元＋10％，可享五款佐餐佳釀。

麥西米里亞諾主廚曾於義大利、德國與英國多間知名米其林星級餐廳歷練，更曾於倫敦餐飲界創下最快摘下米其林星的紀錄，並以精湛廚藝領軍〈L'ARIA〉餐廳入選《義大利米其林指南》。

麥西米里亞諾15歲即入行，至今已有逾30年廚藝經驗。他以獨特且極具創意性的料理風格，在國際餐飲界擁有相當的知名度，不僅擔任過位於羅馬Palazzo Fendi國際頂尖日式餐廳Zuma的行政主廚，在任職於羅馬五星酒店Parco dei Principi Grand Hotel ＆ Spa時，更以開創性烹飪風格而著名。

擁有豐富米其林歷練和國際廚藝經驗的麥西米里亞諾，與羅馬米其林三星La Pergola餐廳主廚Heinz Beck、位於南義拉古薩(Ragusa)城市的米其林二星Duomo餐廳主廚Ciccio Sultano，也曾於德國與第一位獲得米其林三星的義大利主廚Heinz Winkler等名廚近身工作。

麥西米里亞諾將精湛廚藝帶到了美國、英國和義大利，開設了多間奢華餐廳，包括倫敦的Cassis Bistro和托斯卡尼Castello Banfi的Il Montalcino等。麥西米里亞諾在2010年於Heinz Beck於倫敦蘭斯伯瑞酒店 (The Lanesborough Hotel) 開設的Apsleys餐廳重新開業時受邀擔任行政主廚，並在短短四個月內獲得了米其林一星肯定，於當時創下倫敦餐廳界最快摘星的紀錄。

麥西米里亞諾烹飪技術精湛且條理清晰，秉持「讓食材發光」的料理哲學，融合他在義大利和海外的豐富經驗，傳遞了正宗道地的口味，也反映他的國際視野，精心製作的菜餚完美地平衡食物味道和食材質地的組合。他在Zuma擔任行政主廚的時期深刻地影響了他的烹飪風格，菜餚創作結合了義大利和日本烹飪的精髓，將優雅而精緻的日式風味揉合於fine dining義菜中，巧妙地融合了兩種文化的食材和元素，碰撞出當代義式創意料理。

此次亞洲廚藝巡迴展演 ，麥西米里亞諾將造訪台北、東京與香港等地，首站選擇向有美食天堂之稱的台灣，於2024年1月12日晚餐起至1月13日及14日午晚餐期間客座Bencotto，他將帶來L'ARIA餐廳的經典菜餚，推出限量席次，每客 4,380元＋10％ 的五道式套餐，包括：開胃菜《藍龍蝦、茴香、柳橙、烤朝鮮薊》、經典義式麵食《海膽貝殼麵》及《海鮮長管麵》、主餐則可以選擇《法國小鱗犬牙南極魚》或《伊比利豬上蓋》，最後以令人驚豔的甜點《卡仕達塔、草莓、優格冰淇淋》為精采的饗宴畫上完美的句點。賓客亦可外加2,880元＋10％，享五款佐餐佳釀，透過這場綺義美食盛宴享受令人難忘的味蕾之旅。