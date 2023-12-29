台北文華東方酒店將舉辦2024年第一場名廚客座活動，請到義大利科莫湖文華東方酒店〈L'ARIA〉餐廳行政主廚 麥西米里亞諾．布拉索涅(Massimiliano Blasone)自2024年1月12日晚餐起至1月13日及14日午晚餐期間客座館內〈Bencotto〉義大利餐廳客座，推出融合正統義大利特色與日本風味的期間限定創義美饌，五道式《綺義饗宴》每位4,380元＋10％起，加價2,880元＋10％，可享五款佐餐佳釀。
麥西米里亞諾主廚曾於義大利、德國與英國多間知名米其林星級餐廳歷練，更曾於倫敦餐飲界創下最快摘下米其林星的紀錄，並以精湛廚藝領軍〈L'ARIA〉餐廳入選《義大利米其林指南》。
麥西米里亞諾15歲即入行，至今已有逾30年廚藝經驗。他以獨特且極具創意性的料理風格，在國際餐飲界擁有相當的知名度，不僅擔任過位於羅馬Palazzo Fendi國際頂尖日式餐廳Zuma的行政主廚，在任職於羅馬五星酒店Parco dei Principi Grand Hotel ＆ Spa時，更以開創性烹飪風格而著名。
擁有豐富米其林歷練和國際廚藝經驗的麥西米里亞諾，與羅馬米其林三星La Pergola餐廳主廚Heinz Beck、位於南義拉古薩(Ragusa)城市的米其林二星Duomo餐廳主廚Ciccio Sultano，也曾於德國與第一位獲得米其林三星的義大利主廚Heinz Winkler等名廚近身工作。
麥西米里亞諾將精湛廚藝帶到了美國、英國和義大利，開設了多間奢華餐廳，包括倫敦的Cassis Bistro和托斯卡尼Castello Banfi的Il Montalcino等。麥西米里亞諾在2010年於Heinz Beck於倫敦蘭斯伯瑞酒店 (The Lanesborough Hotel) 開設的Apsleys餐廳重新開業時受邀擔任行政主廚，並在短短四個月內獲得了米其林一星肯定，於當時創下倫敦餐廳界最快摘星的紀錄。
麥西米里亞諾烹飪技術精湛且條理清晰，秉持「讓食材發光」的料理哲學，融合他在義大利和海外的豐富經驗，傳遞了正宗道地的口味，也反映他的國際視野，精心製作的菜餚完美地平衡食物味道和食材質地的組合。他在Zuma擔任行政主廚的時期深刻地影響了他的烹飪風格，菜餚創作結合了義大利和日本烹飪的精髓，將優雅而精緻的日式風味揉合於fine dining義菜中，巧妙地融合了兩種文化的食材和元素，碰撞出當代義式創意料理。
此次亞洲廚藝巡迴展演 ，麥西米里亞諾將造訪台北、東京與香港等地，首站選擇向有美食天堂之稱的台灣，於2024年1月12日晚餐起至1月13日及14日午晚餐期間客座Bencotto，他將帶來L'ARIA餐廳的經典菜餚，推出限量席次，每客 4,380元＋10％ 的五道式套餐，包括：開胃菜《藍龍蝦、茴香、柳橙、烤朝鮮薊》、經典義式麵食《海膽貝殼麵》及《海鮮長管麵》、主餐則可以選擇《法國小鱗犬牙南極魚》或《伊比利豬上蓋》，最後以令人驚豔的甜點《卡仕達塔、草莓、優格冰淇淋》為精采的饗宴畫上完美的句點。賓客亦可外加2,880元＋10％，享五款佐餐佳釀，透過這場綺義美食盛宴享受令人難忘的味蕾之旅。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：