上海出口貨櫃運價指數SCFI今（29）日封關收紅，最新一周報價1,759.58點，周漲40.21％、年漲58.87％，創去年10月以來高點，主要由歐洲線、地中海線每20呎櫃分別大漲近8成、7成所帶動，美西線、美東線每40呎櫃也分別上揚37.63％、近2成，波斯灣線每20呎櫃續漲38.46％。

貨櫃海運業有驚無險度過2023年，因為紅海危機突發事件，引發全球船舶大規模繞道，拉長航程、運力投入、油料成本大增，引發歐洲線爆艙現象，12月SCFI運價指數強拉尾盤，單月大漲77.16％，一舉扭轉運價走勢，從今年一路低迷，逆勢回升到去年第四季水準。

截至27日，全球近20％貨櫃輪船隊，約當364艘總運能超過250萬只貨櫃的大型貨輪，繞道好望角航行，避開紅海。

首當其衝的上海-歐洲線、地中海線，本周每20呎櫃分別飆漲1,197、1,437美元；同時，上海-美西線每40呎櫃上漲698美元、美東線每40呎櫃上漲577美元，波斯灣航線每20呎櫃也大漲568美元。

貨代業者表示，紅海危機加乘巴拿馬運河限行令，令海運鏈出現全球性的大挪移，原訂亞洲-歐洲、亞洲-美東航線船舶，為了避開紅海、蘇伊士運河危險區域，紛紛轉向繞行非洲好望角。

同時，貨主也亟欲尋求多聯式解決方案，維持全球供應鏈，不少貨物先通過海運到杜拜，再轉空運，以避開紅海的危險區域和非洲南端好望角的長途航行，帶動波斯灣航線一起漲。

海運諮詢公司Linerlytica估計，如果所有原航行蘇伊士運河的貨櫃船都開向好望角，將使全球貨櫃需求至少增加250萬個20呎櫃，約當全球船隊的約9％。

SCFI最新報價，上海到歐洲線每20呎櫃運價2,694美元，上漲1,197美元，周漲79.96％；到地中海每20呎櫃運價3,491美元，上漲1,437美元、周漲69.96％；到波斯灣（杜拜）每20呎櫃運價2,045美元，上漲568美元、周漲38.45％。

上海到美西每40呎櫃運價2,553美元，上漲698美元，周漲37.63％；美東每40呎櫃運價3,559美元，上漲577美元、周漲19.35％。