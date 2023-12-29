2024年大陸全國「兩會」召開時間29日正式出爐，將於2024年3月4日和5日登場。

新華社報導，大陸全國人大常委會會議12月29日進行表決，通過關於召開十四屆全國人大二次會議的決定。根據決定，十四屆全國人大二次會議於2024年3月5日在北京召開。政協第十四屆全國委員會日前召開主席會議，建議全國政協十四屆二次會議於2024年3月4日在北京召開。

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