泰福-KY（6541）29日召開臨時董事會，推舉陳林正回鍋擔任董事長。陳林正具有法學及財務背景，熟悉泰福營運，此次重掌董座，對泰福未來發展將發揮加乘綜效。
陳林正擁有哈佛大學學士、碩士及法學博士學歷，過去長期擔任泰福董事，並曾任公司財務長，2020年接任執行長，隔年（2021年）自創辦人趙宇天博士手中接掌董事長一職，爾後交棒閻雲博士。
泰福表示，陳林正對公司業務發展及公司營運相當熟稔，他將帶領泰福經營團隊，戮力深化企業垂直及水平資源整合、發揮營運優勢。
隨著旗下生物相似藥陸續進入商業化，泰福生技正從研發公司轉型迎向商業化的關鍵階段，而且完成切入CDMO及新藥開發等新領域的所有準備，蓄勢待發。
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