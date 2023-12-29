【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歷經一天的低走和波動之後，港股周五收在接近平盤，並守住周四攻克的萬7點。

在2023年最後一個交易日，周五香港恆生綜合指數收盤小漲3.86點或0.02%，為17047.39點，尾盤守住萬7點。國企股(H股)升0.06%，為5769點。科技指數漲0.01%，為3764點。交易所今日成交金額僅有751億港元。

從年線來看，恆生指數今年下跌了13.82%或2734點，為連續4年的下跌；恆生科技指數全年跌了8.83%；國企指數累計跌了13.97%。

今年的油氣股表現最亮眼，電信股、黃金股、汽車股都出現上漲。但是因為產業調整，房地產股和物業管理股跌幅較大，其它例如餐飲股、航空股表現也較弱。

周五的個股表現，小米大跌4.2%，為連二跌；小米在周四公布首款電動車「小米SU7」外觀和性能細節，投資人卻不買單。