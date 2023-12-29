【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歷經一天的低走和波動之後，港股周五收在接近平盤，並守住周四攻克的萬7點。
在2023年最後一個交易日，周五香港恆生綜合指數收盤小漲3.86點或0.02%，為17047.39點，尾盤守住萬7點。國企股(H股)升0.06%，為5769點。科技指數漲0.01%，為3764點。交易所今日成交金額僅有751億港元。
從年線來看，恆生指數今年下跌了13.82%或2734點，為連續4年的下跌；恆生科技指數全年跌了8.83%；國企指數累計跌了13.97%。
今年的油氣股表現最亮眼，電信股、黃金股、汽車股都出現上漲。但是因為產業調整，房地產股和物業管理股跌幅較大，其它例如餐飲股、航空股表現也較弱。
周五的個股表現，小米大跌4.2%，為連二跌；小米在周四公布首款電動車「小米SU7」外觀和性能細節，投資人卻不買單。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：