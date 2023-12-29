【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】CNBC報導，在周五封關日，日經225指數全年上漲28%，並創下1989年以來新高，成為今年亞洲表現最佳的市場。

報導指出，企業獲利好轉、企業支出復甦，以及獲得「股神」巴菲特青睞，是今年日經指數表現亮眼的主要原因。今年日圓走軟，強化了日本產品的出口競爭力，是企業獲利成長的原因之一。

投資公司Pictet Group宏觀經濟研究部門主管Dong Chen在今年6月時曾表示，跨國公司撤離中國、持續推進供應鏈多元化，日本可能受益，尤其是在半導體等非常高端、技術更密集的產業。所有這些都指向正確的方向，我們認為有理由以比前對日本抱持更樂觀的看法。

Phillip Securities Research研究部經理Peggy Mak表示，一旦全球利率開始下降，且入境旅遊潮、實際薪資上漲和較高的儲蓄率為日圓帶來支撐，那麼日圓兌美元可能走強。貝萊德日本主動式投資部門主管Yue Bamba亦認同日圓被低估，未來一年有「升值空間」，但強調這不會對日股帶來打擊。

今年日圓大幅走貶，並在10月31日跌至151.67兌一美元，創下1990年以來新低。今年以來，日圓已貶值7%。