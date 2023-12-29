【時報-台北電】台股29日加權指數收17930.81點，漲20.44點或0.11%，總成交值2707.08億元。三大法人買超111.89億元，其中外資買超121.60億元，投信、自營商分別買超29.26億元及賣超38.98億元。
三大法人賣超前十大個股，依類別分，2檔電子股、8檔傳產股；依股價分，2檔百元股、2檔中價位股及6檔銅板股；賣超張數方面，3檔賣超上萬張，榜首為華邦電(2344)，賣超1萬5188張，中工(2515)、晶豪科(3006)名列二、三名，分別賣超1萬4553張及賣超1萬884張。第四及第五名為工信(5521)、亞力(1514)，其他依序為華城(1519)、中興電(1513)、華新(1605)、大亞(1609)及東元(1504)。
台股2023年最後一個交易日，盤中續創波段新高，全年大漲3793點。華邦電、中工、晶豪科三檔在封關日遭三大法人賣超1萬張以上，無法參與封關行情。其中，華邦電在三大法人連3買68345張後，今日賣超1萬5188張慘遭提款，創高趨勢告終，回檔先守住30元。中工已遭連2賣，未料今日提款額度加大，單日賣超1萬4553張，累計3日賣超2萬855張。晶豪科股價連日創高後，法人獲利了結，周四小賣1440張、跨年前再倒貨1萬884張入袋為安，終場收跌近8%，失守百元大關。
●三大法人29日賣超前十名：
1.華邦電(2344)收30.45元，跌0.30元或0.98%，三大法人賣超1萬5188張。
2.中工(2515)收13.30元，股價持平，三大法人賣超1萬4553張。
3.晶豪科(3006)收98.00元，跌8.50元或7.98%，三大法人賣超1萬884張。
4.工信(5521)收14.70元，漲1.30元或9.70%，三大法人賣超7900張。
5.亞力(1514)收75.10元，跌5.50元或6.82%，三大法人賣超6307張。
6.華城(1519)收327.00元，跌21.00元或6.03%，三大法人賣超5793張。
7.中興電(1513)收116.50元，跌2.50元或2.10%，三大法人賣超5295張。
8.華新(1605)收38.65元，跌0.45元或1.15%，三大法人賣超4514張。
9.大亞(1609)收34.50元，跌0.50元或1.43%，三大法人賣超4502張。
10.東元(1504)收46.80元，跌0.05元或0.11%，三大法人賣超3934張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.華邦電(2344)三大法人累計買超5萬3782張，其中外資買超3萬6799張、投信買超1萬590張、自營商買超6392張；融資增1萬1082張、融券增1467張，券資比5.87%。
2.中工(2515)三大法人累計賣超3916張，其中外資賣超4741張、投信買超0張、自營商買超824張；融資增4805張、融券減1239張，券資比1.80%。
3.晶豪科(3006)三大法人累計買超1萬5361張，其中外資買超1萬4449張、投信買超1470張、自營商賣超558張；融資減449張、融券增1848張，券資比17.68%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅29日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：張嘉倚）
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