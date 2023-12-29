【時報-台北電】台股29日加權指數收17930.81點，漲20.44點或0.11%，總成交值2707.08億元。三大法人買超111.89億元，其中外資連4買、再敲進121.60億元，投信、自營商分別買超29.26億元及賣超38.98億元；累計12月，外資買超1801億元，寫歷年第6大，2023全年轉買超2753億元，登歷史第7大。今日買超個股中，僅兩檔逾萬張，分別為AI指標緯創(3231)及權值大將鴻海(2317)。
今日三大法人買超前十大個股，由緯創、鴻海(2317)稱王封后。緯創今日受惠「輝達推出陸降規版」消息提振，吸引外資大舉回補2萬3232張、投信也轉買超1069張，雖自營商仍續賣346張，但三大法人仍合計買超達2萬3955張，不僅擺脫連3日遭賣超衰運，成交量也大增至12.1萬餘張，股價並強彈2.82%、收復5日線，以98.6元高姿態為2023年畫下美好句點。
鴻海(2317)加碼布局印度，獲三大法人偏多操作，今日再敲進1萬356張，包括外資續買9391張、投信買超1077張、自營商則再調節112張，連續6個交易日三大法人已買超達2萬9848張。鴻海股價今日續彈0.48%、收104.5元。
依類別分，7檔電子股、3檔金融股；依股價分，4檔百元股、1檔中價位股及5檔銅板股；買超張數方面，2檔買超上萬張，榜首為緯創(3231)，買超2萬3955張，鴻海(2317)、群創(3481)名列二、三名，分別買超1萬357張及買超8671張。第四及第五名為廣達(2382)、奇鋐(3017)，其他依序為開發金(2883)、台積電(2330)、玉山金(2884)、一詮(2486)及三商壽(2867)。
●三大法人29日買超前十名：
1.緯創(3231)收98.60元，漲2.70元或2.82%，三大法人買超2萬3955張。
2.鴻海(2317)收104.50元，漲0.50元或0.48%，三大法人買超1萬357張。
3.群創(3481)收14.30元，漲0.20元或1.42%，三大法人買超8671張。
4.廣達(2382)收224.50元，漲7.50元或3.46%，三大法人買超7749張。
5.奇鋐(3017)收336.50元，漲18.50元或5.82%，三大法人買超7652張。
6.開發金(2883)收12.55元，股價持平，三大法人買超5484張。
7.台積電(2330)收593.00元，股價持平，三大法人買超5003張。
8.玉山金(2884)收25.80元，股價持平，三大法人買超4460張。
9.一詮(2486)收46.80元，漲2.80元或6.36%，三大法人買超4433張。
10.三商壽(2867)收5.09元，漲0.02元或0.39%，三大法人買超4361張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.緯創(3231)三大法人累計賣超7983張，其中外資賣超8806張、投信賣超876張、自營商買超1699張；融資增2616張、融券增132張，券資比2.06%。
2.鴻海(2317)三大法人累計買超1萬9490張，其中外資買超1萬2588張、投信買超8229張、自營商賣超1327張；融資減4581張、融券減10張，券資比1.89%。
3.群創(3481)三大法人累計買超14萬4124張，其中外資買超13萬4791張、投信買超8455張、自營商買超877張；融資減2861張、融券增2208張，券資比2.63%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅29日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：李慧蘭)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：