【時報-台北電】台股29日加權指數收17930.81點，漲20.44點或0.11%，總成交值2707.08億元。三大法人買超111.89億元，其中外資連4買、再敲進121.60億元，投信、自營商分別買超29.26億元及賣超38.98億元；累計12月，外資買超1801億元，寫歷年第6大，2023全年轉買超2753億元，登歷史第7大。今日買超個股中，僅兩檔逾萬張，分別為AI指標緯創(3231)及權值大將鴻海(2317)。

今日三大法人買超前十大個股，由緯創、鴻海(2317)稱王封后。緯創今日受惠「輝達推出陸降規版」消息提振，吸引外資大舉回補2萬3232張、投信也轉買超1069張，雖自營商仍續賣346張，但三大法人仍合計買超達2萬3955張，不僅擺脫連3日遭賣超衰運，成交量也大增至12.1萬餘張，股價並強彈2.82%、收復5日線，以98.6元高姿態為2023年畫下美好句點。

鴻海(2317)加碼布局印度，獲三大法人偏多操作，今日再敲進1萬356張，包括外資續買9391張、投信買超1077張、自營商則再調節112張，連續6個交易日三大法人已買超達2萬9848張。鴻海股價今日續彈0.48%、收104.5元。

依類別分，7檔電子股、3檔金融股；依股價分，4檔百元股、1檔中價位股及5檔銅板股；買超張數方面，2檔買超上萬張，榜首為緯創(3231)，買超2萬3955張，鴻海(2317)、群創(3481)名列二、三名，分別買超1萬357張及買超8671張。第四及第五名為廣達(2382)、奇鋐(3017)，其他依序為開發金(2883)、台積電(2330)、玉山金(2884)、一詮(2486)及三商壽(2867)。

●三大法人29日買超前十名：

1.緯創(3231)收98.60元，漲2.70元或2.82%，三大法人買超2萬3955張。

2.鴻海(2317)收104.50元，漲0.50元或0.48%，三大法人買超1萬357張。

3.群創(3481)收14.30元，漲0.20元或1.42%，三大法人買超8671張。

4.廣達(2382)收224.50元，漲7.50元或3.46%，三大法人買超7749張。

5.奇鋐(3017)收336.50元，漲18.50元或5.82%，三大法人買超7652張。

6.開發金(2883)收12.55元，股價持平，三大法人買超5484張。

7.台積電(2330)收593.00元，股價持平，三大法人買超5003張。

8.玉山金(2884)收25.80元，股價持平，三大法人買超4460張。

9.一詮(2486)收46.80元，漲2.80元或6.36%，三大法人買超4433張。

10.三商壽(2867)收5.09元，漲0.02元或0.39%，三大法人買超4361張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.緯創(3231)三大法人累計賣超7983張，其中外資賣超8806張、投信賣超876張、自營商買超1699張；融資增2616張、融券增132張，券資比2.06%。

2.鴻海(2317)三大法人累計買超1萬9490張，其中外資買超1萬2588張、投信買超8229張、自營商賣超1327張；融資減4581張、融券減10張，券資比1.89%。

3.群創(3481)三大法人累計買超14萬4124張，其中外資買超13萬4791張、投信買超8455張、自營商買超877張；融資減2861張、融券增2208張，券資比2.63%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅29日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：李慧蘭)