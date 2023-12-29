【時報-台北電】台股29日加權指數收17930.81點，漲20.44點或0.11%，總成交值2707.08億元。三大法人買超111.89億元，其中外資買超121.60億元，投信、自營商分別買超29.26億元及賣超38.98億元。

中信金奪投信單日買超冠軍，也是買超前10大中獨1檔金融股。據統計，投信自12月14日一路買超中信金，迄今連12買。

投信買超前十大個股，依類別分，5檔電子股、1檔金融股及4檔傳產股；依股價分，3檔百元股、4檔中價位股及3檔銅板股；買超張數方面，榜首為中信金(2891)，買超7451張，聯電(2303)、長榮航(2618)名列二、三名，分別買超5728張及買超3225張。第四及第五名為仁寶(2324)、南亞科(2408)，其他依序為長榮(2603)、致伸(4915)、統一(1216)、長榮鋼(2211)及神基(3005)。

●投信29日買超前十名：

1.中信金(2891)收28.35元，跌0.05元或0.18%，投信買超7451張。

2.聯電(2303)收52.60元，漲0.10元或0.19%，投信買超5728張。

3.長榮航(2618)收31.45元，漲0.20元或0.64%，投信買超3225張。

4.仁寶(2324)收39.85元，漲0.90元或2.31%，投信買超2638張。

5.南亞科(2408)收78.00元，跌0.30元或0.38%，投信買超2593張。

6.長榮(2603)收143.50元，漲0.50元或0.35%，投信買超2152張。

7.致伸(4915)收67.70元，漲0.60元或0.89%，投信買超2019張。

8.統一(1216)收74.50元，漲0.30元或0.40%，投信買超1804張。

9.長榮鋼(2211)收104.00元，漲2.50元或2.46%，投信買超1511張。

10.神基(3005)收111.00元，漲5.00元或4.72%，投信買超1383張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.中信金(2891)三大法人累計買超4萬9972張，其中外資買超2萬5029張、投信買超3萬760張、自營商賣超5817張；融資減125張、融券增6張，券資比3.80%。

2.聯電(2303)三大法人累計買超15萬1090張，其中外資買超11萬8839張、投信買超2萬7097張、自營商買超5153張；融資增8326張、融券增67張，券資比6.59%。

3.長榮航(2618)三大法人累計買超1萬3973張，其中外資買超1萬7051張、投信賣超1116張、自營商賣超1961張；融資減7014張、融券增17張，券資比2.36%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅29日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：廖小蕎)

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