【時報-台北電】台股29日加權指數收17930.81點，漲20.44點或0.11%，總成交值2707.08億元。三大法人買超111.89億元，其中外資買超121.60億元，投信、自營商分別買超29.26億元及賣超38.98億元。

外資賣超前十大個股，依類別分，3檔電子股、7檔傳產股；依股價分，2檔百元股、2檔中價位股及6檔銅板股；賣超張數方面，3檔賣超上萬張，榜首為中工(2515)，賣超1萬3808張，華邦電(2344)、晶豪科(3006)名列二、三名，分別賣超1萬2990張及賣超1萬826張。第四及第五名為工信(5521)、華城(1519)，其他依序為亞力(1514)、東元(1504)、中興電(1513)、大亞(1609)及仁寶(2324)。

外資今日賣壓集中傳產股的營建及電機股，其中，對中工賣破1.3萬張居首，也對漲多的營建股工信連三天居賣方。對周四大買的華城急轉大賣，對同為重電股的東元、大亞也再轉空，更持續賣超亞力、中興電。

至於電子股，賣壓集中在DRAM股，對華邦電、晶豪科都趁拉高調節逾萬張。

●外資29日賣超前十名：

1.中工(2515)收13.30元，股價持平，外資賣超1萬3808張。

2.華邦電(2344)收30.45元，跌0.30元或0.98%，外資賣超1萬2990張。

3.晶豪科(3006)收98.00元，跌8.50元或7.98%，外資賣超1萬826張。

4.工信(5521)收14.70元，漲1.30元或9.70%，外資賣超7887張。

5.華城(1519)收327.00元，跌21.00元或6.03%，外資賣超5865張。

6.亞力(1514)收75.10元，跌5.50元或6.82%，外資賣超5571張。

7.東元(1504)收46.80元，跌0.05元或0.11%，外資賣超4559張。

8.中興電(1513)收116.50元，跌2.50元或2.10%，外資賣超4183張。

9.大亞(1609)收34.50元，跌0.50元或1.43%，外資賣超4050張。

10.仁寶(2324)收39.85元，漲0.90元或2.31%，外資賣超3683張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.中工(2515)三大法人累計賣超3916張，其中外資賣超4741張、投信買超0張、自營商買超824張；融資增4805張、融券減1239張，券資比1.80%。

2.華邦電(2344)三大法人累計買超5萬3782張，其中外資買超3萬6799張、投信買超1萬590張、自營商買超6392張；融資增1萬1082張、融券增1467張，券資比5.87%。

3.晶豪科(3006)三大法人累計買超1萬5361張，其中外資買超1萬4449張、投信買超1470張、自營商賣超558張；融資減449張、融券增1848張，券資比17.68%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅29日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：沈培華）

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