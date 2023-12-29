【時報-台北電】台股29日加權指數收17930.81點，漲20.44點或0.11%，總成交值2707.08億元。三大法人買超111.89億元，其中外資買超121.60億元，投信、自營商分別買超29.26億元及賣超38.98億元。

外資買超前十大個股，依類別分，8檔電子股、2檔金融股；依股價分，4檔百元股、3檔中價位股及3檔銅板股；買超張數方面，1檔買超上萬張，榜首為緯創(3231)，買超2萬3232張，鴻海(2317)、群創(3481)名列二、三名，分別買超9391張及買超9239張。第四及第五名為廣達(2382)、奇鋐(3017)，其他依序為華通(2313)、開發金(2883)、宏碁(2353)、台積電(2330)及玉山金(2884)。

外資今日大舉回補AI族群，買超的八檔電子股就有七檔是相關概念股，其中今日買超緯創逾2.3萬張居首，對廣達連五買且買力增強，買超台積電也躋身前十大。對緯創轉多終止連三賣，對台積電更是連六買。此外，對奇鋐也再翻多，對宏碁呈現連二天買超。

●外資29日買超前十名：

1.緯創(3231)收98.60元，漲2.70元或2.82%，外資買超2萬3232張。

2.鴻海(2317)收104.50元，漲0.50元或0.48%，外資買超9391張。

3.群創(3481)收14.30元，漲0.20元或1.42%，外資買超9239張。

4.廣達(2382)收224.50元，漲7.50元或3.46%，外資買超7613張。

5.奇鋐(3017)收336.50元，漲18.50元或5.82%，外資買超7045張。

6.華通(2313)收70.70元，跌0.10元或0.14%，外資買超6161張。

7.開發金(2883)收12.55元，股價持平，外資買超6060張。

8.宏碁(2353)收53.80元，跌0.20元或0.37%，外資買超5949張。

9.台積電(2330)收593.00元，股價持平，外資買超5523張。

10.玉山金(2884)收25.80元，股價持平，外資買超5170張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.緯創(3231)三大法人累計賣超7983張，其中外資賣超8806張、投信賣超876張、自營商買超1699張；融資增2616張、融券增132張，券資比2.06%。

2.鴻海(2317)三大法人累計買超1萬9490張，其中外資買超1萬2588張、投信買超8229張、自營商賣超1327張；融資減4581張、融券減10張，券資比1.89%。

3.群創(3481)三大法人累計買超14萬4124張，其中外資買超13萬4791張、投信買超8455張、自營商買超877張；融資減2861張、融券增2208張，券資比2.63%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅29日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：沈培華）

#外資買超 #買超 #緯創 #股價 #台積電