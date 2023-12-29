台中文化新地標，即將誕生！台中流行影音中心營運移轉（OT）案，第三次招商日前完成綜合評審作業。台中市新聞局29日宣布，台中流行影音中心，由國內知名科技大廠-威剛科技，取得最優申請人資格，後續將進行議約作業，預估期初投資總額4億元以上，預定2026年對外營運，公私協力打造台中影視音流行文化的新地標。

台中市新聞局長鄭照新表示，威剛科技以「ACG（動畫Animation、漫畫Comic、遊戲Game）＋Double M（電影Movie、流行音樂Music）」為提案核心，結合流行文化、文創內容，將中心打造為複合式的影視音體驗場域，在台中長年支持影視發展的基礎上，加強台中未來推動國片、藝術院線放映，及籌劃影展的能量。

威剛同時善用本身科技產業的優勢，進一步規劃頂尖流行音樂表演空間、專屬電競場域、VR及XR體驗場域、360裸視3D未來影院等，展現台灣科技創新軟實力，期待為台灣電影映演產業及相關文創產業，開創嶄新的營運內涵及消費體驗模式。

新聞局說，威剛為了讓台中流行影音中心，成為在地休閒創意體驗的活動場域，更尋求協力廠商的協助，納入文創、藝文展演及科技互動體驗等相關規劃案，未來也將持續與國際知名動漫或電影IP品牌合作，舉辦多元主題的展覽及規劃特色IP展示。

同時配合水湳經貿園區遊客、周邊大學族群、居民的日常消費需求，部分空間將規劃提供餐飲服務，讓民眾一整天的飲食育樂需求，都可在台中流行影音中心獲得滿足。

新聞局表示，綜合評審結果公告後，將與最優申請人-威剛科技陸續展開議約、簽約及場地點交作業，並由民間機構按投資執行計畫書內容，辦理期初投資相關工程，預估期初投資總額4億元以上，預定2026年對外營運，往後營運期間將持續加大投資力道、擴充場館特色亮點。

台中流行影音中心OT案，今年9月4日至12月4日招商，12月5日完成資格審查，12月25日完成綜合評審作業，評定威剛科技為最優申請人，未來在民間機構的投資與規劃下，將導入電影、流行音樂、動畫、漫畫、遊戲及文創相關營運主題特色，優先尋覓在地人才、創造就業機會，為相關產業注入創意及活力。

台中流行影音中心落成後，將成為未來相關產業的創發基地、台灣流行文化的新地標，期望在政府部門、民間機構與產業的攜手合作下，可發揮台中流行影音中心的最大效益。