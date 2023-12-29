國際永續準則理事會（ISSB）甫於2023年6月發布首批兩號IFRS永續揭露準則，國內金管會隨即於8月發布接軌該永續揭露準則藍圖，持續提升永續資訊報導品質及透明度，並將採分階段推動方式。

初步規劃由資本額達100億元以上之上市（櫃）公司自2026年開始依據IFRS永續揭露準則編製永續資訊揭露於年報中，併同當年度財務報告於次一年對外發布。亦預計配合修正年報應行記載事項規定，規劃將所有公開發行以上公司之年報申報期限提前至與財報公告期限一致，且要求設置相關報導內部控制以強化公司編製責任。

為協助公司完成提前申報年報之目標，將簡化現行規定，同時將IFRS永續揭露準則規範納入年報應行記載事項當中。

KPMG安侯建業永續長于紀隆表示，公開發行公司即將面臨財務資訊報導與永續資訊揭露之結構性變革，其影響及衝擊不容小覷。為協助企業因應該等重大變革，KPMG安侯建業聯合會計師事務所29日出版「IFRS永續揭露準則導讀與解析」一書，從準則背景起源出發，引導尚未開始了解何謂永續風險與機會的企業及相關利害關係人，得以一窺IFRS永續揭露準則之制定脈絡，同時對於連結永續揭露準則較為關鍵之議題或概念，亦有詳盡說明。

KPMG安侯建業知識管理組執業會計師王美齡表示，本書以完整結構解讀「IFRS永續揭露準則」下的報導範圍及目的、治理、策略、風險管理、指標與目標等四大面向之核心內容、表達與報導之實務應用，並進一步闡述與現行GRI、TCFD、SASB等不同編製依據間的交互引用或差異分析。另外亦提供各種情況下的釋例解析，以及最新的在地規範觀察。將可協助企業有效理解準則內容與未來適用時的相關措施，藉以協調內部作業進行盤點，分析目前所採用的永續報導編製框架與IFRS永續揭露準則之間的落差，俾利進一步規劃及部署後續接軌方針。