新、舊曆年都是國人出國高峰，台北關表示，隨著邊境解封，國人出國旅遊盛行，近來查獲數起旅客攜帶價值超逾免稅範圍的行李物品未申報入境通關案件，其中一案為巴黎返台的本國籍旅客，未據申報，逕擇由綠線（免申報）檯通關，經海關於其行李內查獲超額未申報精品。

該關進一步表示，依據入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法第11條第1項第3款規定，除菸、酒及管制物品外，入境旅客攜帶之自用及家用物品，如在國外即為旅客本人所有，並已使用過，其品目、數量合理，其單件或一組之完稅價格在新台幣1萬元以下，經海關審查認可者，准予免稅。

另依同條第2項規定，除上開物品外，旅客攜帶自用及家用行李物品總值在完稅價格2萬元以下者，仍予免稅。但如屬明顯帶貨營利行為或經常出入境且有違規紀錄者，不適用之。

又依據本年10月19日財政部台財關字第1121025375號令：「入境旅客於國內購買、取得或自國外購買、取得並已完稅輸入之自用家用行李物品，因出國隨身攜帶出境復原物隨身攜帶入境，經提供國內購買證明或其他相當事證足資證明者，准依關稅法第49條第1項第14款規定免徵關稅。但旅客出境時於免稅商店購買提領貨物復攜帶入境，或攜帶已退還營業稅貨物出境復攜帶入境者，不適用之。」該關提醒，旅客攜帶行李物品（管制品及菸酒除外），如符合上述免稅規定者，方可擇由綠線（免申報）檯通關。