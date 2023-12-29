中租控股宣布，台灣各子公司伙食津貼，調增至每人每月新台幣3,000元，以因應物價上揚，資助減輕員工生活負擔，落實關懷員工照顧。

中租控股表示，因應財政部所得稅制優化惠民措施，同步加碼伙食津貼，且免列入薪資所得額度，員工自原每年每月新台幣2,400元，調增600元，意即每年每人增加7,200元，受惠員工逾4,000名。

中租控股說，員工為公司重要資產的理念，持續落實員工照護，增進員工福利，有效連結員工福利與企業績效，期以吸引優秀人才，並提升員工留任穩定度，與員工共榮共好，以實現幸福企業的永續經營願景。

此外，中租控股自2011年掛牌上市後，即推動員工持股信託獎勵計畫，百分之百由公司全額出資為幫員工購買公司股票，員工一毛錢未花，即成為公司股東。

中租控股員工持股信託獎勵計畫，舉例員工個人平均月獎勵金額約2,000元至 3,000元推算，等同公司每年為員工投入購買公司股票，金額為24,000元至36,000元。

中租控股說，若以年度推算，計畫自2012年推動，已為每名員工投入的員工持股信託獎勵總金額，已達27萬元至40萬元。進一步針對業績工作表現優異的員工而論，月獎勵金額更是遠高於平均月獎勵金額，公司為業務工作職系的員工持股信託獎勵金額，總數及所累積的資產更為可觀。

中租控股強調，在此機制下，員工除了每年可於股東會後，領得配發的現金股利，也能在退休之際，全數領回庫存股票，等同公司預為員工作準備，存下第２筆為數可觀的退休金。